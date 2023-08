Il film su Marilyn

Dopo la messa in vendita della sua abitazione, Boy George ha trovato un modo per fare soldi e cercare di uscire da i guai, ma a spese del suo amico, il cantante degli anni 80 Marilyn. E i due sono sull'orlo del litigio, perchè il leader dei Culture Club ha pensato di scrivere e produrre un film biografico sull'artista, diventato famoso in Gran Bretagna per le sue canzone pop e il suo vistoso travestimento. Boy George ha rivelato anche di avere un titolo in mente: "La chiamerei la dea del Teflon". Marilyn, vero nome di Peter Robinson, 60 anni, ha detto di sentirsi sfruttato. Riferendosi a Boy George con il suo soprannome, "Gina", ha detto: "Gli piaccio che io sia controllato e che stia in disparte".