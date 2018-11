"Grande Fratello Vip", Jane Alexander commossa dalle parole del figlio: "Lui è come me, non giudica"

In settimana Jane ha scritto una lettera indirizzata al figlio Damiano. “Vorrei sapere cosa pensa di me” confessa e Ilary sembra pronta ad accontentare il suo desiderio, perché la invita nella Caverna: lì l'attrice trova una scatola nella quale è racchiusa proprio la risposta del figlio a tutti i suoi dubbi, le sue domande. Commossa, Jane legge del supporto incondizionato di Damiano, assieme al suo parere positivo nei confronti di Elia. “Lui è come me, non giudica”.