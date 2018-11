Grande Fratello Vip: Elia può riabbracciare la sua Jane

Baci, carezze, sorrisi e tanta passione. Sono questi gli ingredienti principali dell'incontro tra Elia Fongaro e Jane Alexander, i protagonisti dell'amore scoppiato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Un amore interrotto proprio a causa dell'eliminazione dal reality dell'ex velino, che nel corso della puntata in onda giovedì 8 novembre è tornato per qualche istante tra le braccia della sua Jane. "Sei forte, mi manchi tanto! - commenta Elia - Fuori è tutto diverso, qui invece per te è stato più complicato. "Sono proprio felice di vederti" Replica l'attrice visibilmente emozionata.