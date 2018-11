"Grande Fratello Vip", Elia Fongaro si confronta con Alessandro Cecchi Paone e Francesco Monte

Elia Fongaro è finalmente pronto per il faccia a faccia con Alessandro Cecchi Paone, a seguito della lite con Francesco Monte che ha visto il giornalista schierarsi dalla parte del modello. A pochi minuti dall'esito del televoto, che ha portato all'eliminazione di Maria Monsè, l'ex velino di Striscia la Notizia si prepara al confronto. "Sei riuscito a farmi fare un processo, mi hai dato del razzista, del cretino, hai citato il figlio di Jane e non avresti dovuto. Violando anche i limiti del buon gusto. Sei stato una delusione, pensavo di trovare in te una figura di riferimento e invece mi sbagliavo". Un fiume di parole al quale Cecchi Paone decide di non rispondere perché "ho già chiarito tutto con Jane". La Monsè però non la pensa allo stesso modo e interviene affermando che quanto detto da Cecchi Paone sono solo bugie.



Viene poi il turno di Francesco Monte, questa volta all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma la discussione che nasce quasi immediatamente non porta da nessuna parte: Elia accusa il modello di essere uomo del sud soltanto quando gli fa comodo, ironizzando sul fatto che si senta offeso per una battuta sui tarantini considerandola razzismo ma sia libero di offendere due donne che si baciano. I toni si alzano finché Ilary non chiede a Elia di allontanarsi.