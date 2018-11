5 novembre 2018 23:46 "Grande Fratello Vip", Maria Monsé è lʼeliminata dellʼottava puntata Al televoto si salva Alessandro Cecchi Paone

Ottava puntata per il "Grande Fratello Vip". In diretta su Canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini ripercorrono quanto successo nella Casa negli ultimi sette giorni e svelano il risultato del televoto. ad uscire tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè e la Monsé. Tante le sorprese per i concorrenti e tanta la curiosità per le prossime nomination. Seguite in diretta la puntata

SI PARTE - Ilary annuncia subito una puntata "rombante" e strepitosa. Si parte con la clip riassuntiva della settimana. Le scuse di Alessandro nei confronti di Maria Monsè, le incomprensioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi, tanti gli argomenti da affrontare in questa lunga e avvincente serata. E intanto viene annunciato che anche il prossimo giovedì il GFvip torna in diretta televisiva per una puntata speciale.



Dopo aver visto i paurosi momenti a cui sono stati sottoposti gli Inquilini in occasione della settimana di Halloween, Ilary chiama Giulia, Benedetta e Fabio nella stanza dei Led dove li attende un misterioso compito a sorpresa. Ilary spiega loro che tutti e tre potrebbero finire in nomination: ognuno di loro deve fare il nome di uno dei concorrenti da legare al proprio destino. Benedetta nomina Ela. Fabio Maria e Giulia Alessandro.



MARIA CONTRO ALESSANDRO - Ilary mostra le clip che ripercorrono i dissidi tra la Monsé e Cecchi Paone e i due, interpellati in diretta, continuano a litigare. Maria è rimasta davvero molto scossa dalla nomination ricevuta da Alessandro e in questi giorni non è riuscita a superare la delusione. Dal canto suo Alessandro era convinto di scuotere la donna e spingerla a mostrare il suo vero carattere, uscendo dall'ombra della Marchesa. Dallo studio la Marchesa prende le difese di Alessandro contro Maria che definisce una "nullità".



CHIARIMENTI - Ilary chiude ufficialmente il televoto e invita Maria e Alessandro a salutare i compagni e a raggiungerla in studio dove scopriranno il verdetto del pubblico. Non sanno però che ad attenderli ci saranno anche la Marchesa ed Elia per un nuovo faccia a faccia.



ELIA VS ALESSANDRO - Il primo faccia a faccia in studio è tra Elia Fongaro e Alessandro Cecchi Paone. Il ragazzo lo rimprovera per l'atteggiamento avuto nei suoi confronti la scorsa settimana, dimostrandosi troppo duro e dando giudizi che non erano di sua competenza, spesso anche con toni eccessivamente duri. Elia, in particolare, non ha apprezzato i giudizi di Alessandro sul suo rapporto con Jane. Alfonso nota che Elia sembra una persona nuova da quando è uscito dalla Casa e si complimenta per il modo in cui è riuscito ad esprimere le proprie opinioni ad Alessandro. Nel frattempo anche Maria vuole intervenire nel discorso muovendo nuove accuse a Cecchi Paone, intromissione che non viene per niente apprezzata da Alessandro che la invita a calmarsi.



LA MARCHESA VS MARIA - Anche per Maria è giunto il momento di affrontare una persona che ha qualcosa da dirle: la Marchesa Del Sacco d'Aragona. Secondo Daniela, Maria dovrebbe ringraziare lei per aver avuto questo spiraglio di visibilità, ma ora che non ha più nulla da dire, dato che la Marchesa non è più in Casa, è giusto che torni da dove è venuta. Vedremo cosa avrà deciso il pubblico...



IL VERDETTO - Ad uscire dalla Casa è Maria Monsé

SORPRESE - 1) Archiviato il televoto, è il momento di una sorpresa intensa per un concorrente all'interno della Casa: Walter Nudo potrà parlare in diretta con i suoi figli Martin e Elvis. Entrambi sono all'estero per inseguire i propri sogni di ballerini, Martin a Monaco di Baviera ed Elvis a San Pietroburgo, ma grazie ai potenti mezzi del Grande Fratello, sono ora in collegamento e possono ribadire al padre quanto siano fieri di lui e quanto lo amino. Martin ne approfitta anche per canzonare in modo divertente il padre, ribadendogli quanto sia bella stasera la Marchesa in studio.

2) Alessandro rientra in Casa, tra i saluti festanti dei suoi compagni. Ma Ilary ha una nuova sorpresa per gli Inquilini: Elia è pronto a rientrare per nuovi confronti, primo fra tutti quello con Francesco Monte.

In settimana, Jane e Francesco hanno avuto modo di confrontarsi e proseguire la discussione nata in puntata anche con Elia. Jane non ha apprezzato l'atteggiamento di Francesco nei confronti di Elia e nemmeno le sue affermazioni riguardanti il bacio tra due donne.



ELIA VS FRANCESCO - Tutti i vip vengono invitati ad andare in Caverna, tutti tranne Francesco Monte. Entra Elia. «Pensavi di esserti liberato di me?» fa il suo esordio Elia, «In realtà non ti ho proprio pensato» ribatte Monte. Elia che affronta subito di petto l'ex amico. L'ex velino accusa Francesco di utilizzare il suo essere un "uomo del sud" a seconda di quanto e quando gli convenga. Nella scorsa puntata ha accusato Elia di essere razzista quando il ragazzo ha nominato la sua "tarantinità", salvo poi trincerarsi dietro la stessa " meridionalità" quando si è parlato del bacio tra Giulia e Martina, dimostrandosi un ipocrita.



NOMINATION... SUI GENERIS - È il momento di svelare a tutti gli Inquilini della Casa il motivo per cui Benedetta, Fabio e Giulia sono stati chiamati nella stanza dei Led ad inizio puntata. Ilary spiega che Il Grande Fratello ha deciso che da questo momento nessuno può andare avanti nel gioco senza essersi sottoposto al giudizio del pubblico. Ilary invita quindi Giulia, Fabio e Benedetta a dire davanti a tutti i tre nomi dei concorrenti scelti nella stanza dei Led: Alessandro, Ela e Maria, che essendo però stata già eliminata viene sostituita da Jane. Questi tre saranno immuni dalle nomination per la prossima puntata.

PROVE... DELL'ORRORE - È il momento della prova della settimana per conquistarsi la suite e dato il coraggio dimostrato dai VIP in settimana di fronte agli zombie entrati in Casa, anche questa prova avrà una sorpresa "sinistra... Le coppie che si sfidano sono Ivan e Martina da una parte e le Donatella dall'altra, che avranno il compito di mettere al proprio posto delle formine in una stanza buia piena di pupazzi. Appena si spengono le luci entrano però anche gli zombie tanto amati dai Concorrenti scatenando il panico generale. Alla fine della prova, la coppia vincitrice è quella composta da Ivan e Martina che guadagnano di diritto l'accesso alla suite.



GIULIA E FRANCESCO - È il momento di parlare di una coppia che fatica a decollare: Francesco e Giulia. I due, nonostante l'attrazione reciproca, non riescono a trovare la giusta serenità per andare oltre l'amicizia. Alfonso attacca duramente Giulia invitandola a smettere di comportarsi da zerbino con Francesco perché fin'ora questo comportamento non l'ha portata a nulla.



UNA SORPRESA PER GIULIA - Ilary lancia una clip che riguarda il rapporto tra Giulia e il padre, un rapporto che potrebbe essere la causa del comportamento della ragazza sempre alla ricerca di attenzioni e conferme.