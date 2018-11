"Grande Fratello Vip", il misterioso "Malefix" si dichiara a Silvia Provvedi

Un nuovo uomo pare essere apparso nell'orizzonte della Provvedi, che si confida con la sorella sulla sua visione dell'amore. "Ho capito che l’amore non è solo mettere pezze, mi è venuta via l'ansia di sistemare i problemi, l’ansia che succeda sempre qualcosa" si sfoga Silvia. E quando si parla d’amore, si parla chiaramente dell’ex di Silvia, Fabrizio Corona. La ragazza rievoca il momento in cui l'ha cacciata di casa dopo averlo lasciato: "Sono arrivata a casa tua con due valige. In una casa di 30 mq con il tuo ragazzo, non c’era neanche un muro a dividerci. Mi sentivo di troppo, un peso, ora ho la mia stabilità".



"Tu in quel momento hai avuto una situazione di shock perché se da un giorno a un altro ti viene ribaltata la vita, sfido chiunque..." la tranquillizza Giulia. Ma per fortuna, dopo tante difficoltà Silvia, si dice serena e soddisfatta di aver riacquisito la sua stabilità e felicità, e come sempre il merito è anche dell'inseparabile gemella. Fuori la aspetta una nuova casetta e chissà... magari anche qualcuno con cui condividerla.