"Grande Fratello Vip", le notti da incubo di Ivan Cattaneo

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Ivan Cattaneo è la vittima designata. Al centro di scherzi notturni da parte dei ragazzi. Andrea prova a coinvolgerlo in una questione scomoda: la sparizione di alcuni alimenti. Lo chef sostiene che qualcuno ha rovinato la zucca con il ripieno per i tortelli: "Da martedì prossimo ognuno si fa la sua spesa", ma il cantautore non ci casca: "Siete dei pessimi attori".