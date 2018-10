30 ottobre 2018 15:01 "Grande Fratello Vip": dopo la puntata è il momento delle lacrime per Jane e Maria Dopo lʼeliminazione di Fongaro per lʼAlexander è il momento di rialzarsi. Ma non è facile. E la Monsè non si dà pace per la nomination

I verdetti della settima puntata del "Grande Fratello Vip" hanno lasciato diversi strascichi nella Casa. Dopo l'eliminazione di Elia Jane non riesce a darsi pace. Per la mancanza del ragazzo che per lei era diventato un punto di riferimento e una compagnia imprescindibile, ma anche perché si sente responsabile della sua eliminazione. Maria Monsè invece non riesce ad accettare la nomination e dopo le liti della notte si sveglia in lacrime.

Dopo la chiusura della diretta per Jane è stato un fiume di lacrime e di recriminazioni. Prima in giardino, consolata da Ela. "Ora inizia un'altra fase, ci sei solo tu" le dice la Weber. "Non colpevolizzarti, non è stata colpa tua se Elia è uscito". I pensieri per l'Alexander sono tanti. C'è anche il figlio nei discorsi di Jane, e il pensiero delle possibili ripercussioni di quanto accaduto sul loro rapporto. "Può essere che si sia arrabbiato, ma ci parlerò quando uscirò" dice.



Jane poi rientra in casa ma questo non serve a calmarla. Appartatasi in camera parla con Giulia Salemi e Benedetta Mazza che provano a consolarla, ricordandole che quello che sta vivendo comunque è qualcosa di reale, "a prescindere da come andrà fuori lui ti ha fatto capire che qualcosa nella tua vita non andava bene". Lei intanto si fa prendere dalla malinconia e dalla mancanza di Elia: "L'idea di infilarmi in questo letto e lui non ci sarà mi fa male. Avrei dovuto tenermi una sua camicia con il suo profumo" dice.