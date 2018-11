"Grande Fratello Vip", Halloween ad alta tensione: Fabio litiga con Maria e Silvia

Anche nella Casa del "Grande Fratello Vip" è arrivata la festa di Halloween. Gli inquilini tutti truccati sono andati nella Caverna per godersi la loro notte delle streghe. Ma in mezzo alla festa c'è stato il tempo anche per qualche attimo di tensione. Maria racconta un episodio drammatico della sua vita e Fabio scoppia a riderde non capendo la situazione. Silvia Provvedi allora si infuria on lui: "Vai fuori di qui - gli urla - non ti tollero!".