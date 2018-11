"Grande Fratello Vip", un messaggio per Giulia Salemi e Francesco Monte

Cosa vorrà dire, durante il " Grande Fratello Vip ", l'esortazione a Francesco Monte nei confronti di Giulia Salemi ? I due nelle ultime ore hanno avuto un duro faccia a faccia, che ha portato la ragazza a versare lacrime, poi si sono riappacificati e abbracciati. Infine è arrivato un aereo con un messaggio, letto dalla Provvedi al gruppo: “Fr vivi Giu no paura fuori tutto ok BM”. Il gruppo ha riso e scherzato, mentre i due protagonisti stanno pensando al significato...

Poche ore prima la Salemi e Monte avevano fatto pace scambiando tenerezze e abbracci. “Mi fai ridere perché mi guardi e sorridi...” dice Giulia guardando Monte. Poi i due si accarezzano le braccia e le mani, si sfregano, scambiandosi dolci sguardi. “Vieni qua” dice lui e lei non esita a finire tra le sue braccia. I microfoni scricchiolano, loro si stringono, lui la bacia sulla fronte, lei vorrebbe anche sulle labbra. “Perché ti sei commosso? Non mi piace essere in lite con te, sembrerà strano ma ci tengo un sacco a te... più di quanto tu possa immaginare ...” confida Francesco. “E' bello sentirselo dire” commenta lei.

Ridono, si stringono e poi lui continua: “Sei pesante, logorroica... però mi piaci tanto e tu lo sai”. Lei pavoneggia giocando con i capelli, poi dice: “Cosa ridi?”. “Mi fa ridere la situazione... - continua Francesco -prima sembravamo due estranei, non mi guardavi in faccia...” Ridono e si stringono, lei si aggiusta i capelli e lo fissa negli occhi. Poi si chiariscono ancora. “Abbiamo avuto un chiarimento... completo... forse io vedevo qualcosa che non c'era” spiega la Salemi. “Ci siamo dati del tempo...” continua lui. “Ho fatto discorsi per preservare me e te, lo faccio perché ci tengo” aggiunge. Come andrà a finire?