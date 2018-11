Grande Fratello Vip: Silvia Provvedi su Corona e Argento: "Se lo tenga"

Inizia col botto la nona puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto Ilary Blasi e Alfonso Signorini entrare nella casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa a tutti i concorrenti ancora in gioco. Il direttore di "Chi" ha rivelato una serie di scoop ai protagonisti della trasmissione di Canale 5, a partire da Fabio Basile: "Ho incontrato la tua ex fidanzata Sofia - annuncia - lei ti sta aspettando".



Poi è arrivato il momento di Walter Nudo, al quale confida: "Fariba, la mamma di Giulia Salemi è pazza di te". Signorini non risparmia nemmeno Silvia Provvedi, al quale mostra lo scatto rubato del bacio tra il suo ex compagno Fabrizio Corona e Asia Argento. Il commento della "Donatella" è immediato: "Se lo può tenere".