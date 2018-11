8 novembre 2018 23:56 "Grande Fratello Vip": Fabio Basile deve abbandonare la Casa Segui la nona puntata live su Tgcom24: Walter Nudo prima viene eliminato e poi salvato

La doppia puntata settimanale di giovedì 8 novembre del "Grande Fratello Vip" riserva tante prove e sorprese. Walter Nudo è il primo eliminato. In realtà è uno scherzo, se Benedetta Mazza è salva, Fabio Basile e Ivan Cattaneo sono ancora a rischio. E' lo sportivo a dover abbandonare il gioco. Nel corso della trasmissione una possibile doppia eliminazione e riflettori puntati sul bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi.

CHICCHE DI GOSSIP NELLE CASA - Ilary, con un caschetto nero e un abito oro, entra nella Casa con Signorini. Il direttore di "Chi" rimane in salotto mentre i ragazzi sono freezati e la Blasi scappa in studio. L'opinionista ha 150 secondi per raccontare tutti gli ultimi gossip e inizia da Fabio Basile: "La tua ex fidanzata ti aspetta fuori". Si passa a Stefano Sala a cui viene mostrata una foto di Dasha: "Non preoccuparti, lei sta bene". A Walter Nudo rivela: "Tutte le donne fuori dalla Casa ti amano, anche Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ma anche una bionda e presto ne sapremo di più". A Silvia Provvedi mostra l'ultima copertina di "Chi" dove si vede Fabrizio Corona in compagnia di Asia Argento. Il commento non stupisce: "Se lo può tenere".

JANE ED ELIA SI RIABBRACCIANO - Ilary lo aveva annunciato all'inizio della puntata. Elia e Jane possono riabbracciarsi. All'inizio il GF è crudele e li fa comunicare attraverso la tenda, ma la Blasi chiede di aprire la porta: "Altrimenti entro io a buttarla". Così è. I due si abbracciano e si baciano. Tra lacrime, coccole e commozione. "Sei forte. Mi manchi tanto!" commenta Elia che non riesce proprio a staccarsi da Jane, che emozionata commenta: "Sono proprio felice di vederti".

WALTER NUDO ELIMINATO - Ivan, che ha il record di cinque nomination, viene chiamato nella Mistery Room: "Mi dispiacerebbe uscire oggi, ma ammetto di avere un brutto presentimento". Alfonso cerca di risollevarlo: "Tu sei pieno di spirito, non essere così demoralizzato, aspettiamo di vedere come andrà". Il cantautore non riesce a trattenere qualche lacrima: la tensione è davvero alta. La busta del verdetto si trova in Confessionale e sono Le Donatella a prenderla: "Benedetta è salva". A sorpresa è Walter Nudo a dover abbandonare la Casa.

WALTER RIENTRA IN GIOCO, FABIO ELIMINATO - Nudo arriva in studio e viene freezato. Alfonso chiede subito : "Tu hai vinto un reality, cosa è successo questa volta, cosa pensi che sia cambiato?". L'attore risponde: "Sono passati quindici anni. Io sono cambiato". Dopo un filmato che ripercorre i suoi momenti più belli all'interno della Casa arriva la Marchesa. Che continua a corteggiarlo. "Ci lega un amore spirituale. Ti vorrei un po' più terreno, ma rispetto i tuoi tempi. Avrai sentito la mia mancanza?". Daniela gli consegna la busta e lo bacia: "Walter Nudo è salvo" e può rientrare in Casa. Era uno scherzo del Gf. Sarà lui stesso a dire chi tra fabio e Ivan dovrà abbandonare il gioco. A lasciare la Casa è lo sportivo. Che riceve la visita dell'amata nonna.