Grande Fratello Vip, Martina a cuore aperto: "Non vedo mio padre da 10 anni"

Confidenze tra donne dentro la Casa del " Grande Fratello Vip ". Martina racconta a Ela, Jane Alexander e Silvia Provvedi la sua infanzia senza un papà. "E' andato via quando facevo la prima elementare. Si è fatto vedere sempre di meno fino a quando non è sparito. Sono dieci anni che non lo vedo" ha dichiarato la Hamdy. Nel frattempo Ivan, Benedetta, Fabio e Walter preparano le valigie. Chi sarà eliminato questa sera?

"Dopo la separazione si è trasferito in Tunisia e ci veniva a trovare sempre meno. Facevo la prima elementare quando è sparito del tutto. La mia immagine di lui è ferma lì" ha raccontato la ragazza. "Questo non vuol dire che voi non gli mancate" tenta di consolarla Ela. "Tu e tua sorella non avete mai pensato di andarlo a cercare a Tunisi? Magari ci instauri un rapporto" le domanda invece Jane, ma per lei la distanza è ormai incolmabile. "Ci ha chiesto di andare lì ma non ho il coraggio di farlo, sono troppo sofferente. L'idea di andare là, stare con lui una settimana e poi tornare... ci lascio il cuore. E poi sono ancora arrabbiata con lui".