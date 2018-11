"Grande Fratello Vip", nella Casa niente cattivi pensieri: party scatenato in piscina

All'indomani dell'ottava puntata del " Grande Fratello Vip " gli inquilini della Casa pensano bene di dimenticarsi tensioni e nervosismi scatenandosi in piscina. Approfittando di una mattinata di sole hanno dato vita a un pool party, passando dalla musica classica, con Ivan e Giulia Provvedi in versione nuoto sincronizzato, alla disco, con un Walter scatenato. Lo stesso Walter poi si è rabbuiato pensando al solito problema: la mancanza di una donna.

A dare il via a tutto sono stati proprio Cattaneo e la Provvedi. Tra un passo di danza e una risata, si sono lasciati andare, coinvolgendo poi gli altri. La prima è stata Silvia che si è gettata in piscina completamente vestita, e alla fine li hanno raggiunti Fabio, Martina, Giulia S., Andrea, Lory, Stefano e Benedetta. Non tutti hanno il costume, anzi, ma poco importa quando l'unico obiettivo è divertirsi. Walter si scatena agghindato con parrucca e collana hawaiana, mentre Alessandro Cecchi Paone si lascia trascinare in folli danze e passi rocamboleschi.

Dopo la festa però arriva il momento della malinconia. E' quella di Walter, che pensa alla sua solitudine. Silvia ha preso seriamente la missione affidatale dal Grande Fratello di trovare una donna per Walter Nudo, con l'hashtag #UnaNudaPerNudo. La ragazza prova a chiedere a Walter quale sia la sua donna ideale ma lui preferisce parlare di sentimenti. "Io credo nella famiglia - le dice -, nei rapporti duraturi". Però non esclude di potersi riaprire a un rapporto anche meno impegnativo. Anche perché c'è in ballo un'astinenza forzata di un anno... "Dopo un'astinenza di 12 mesi non ti appassire, poi dopo i germogli da far rinasce sono difficili" lo consiglia la Donatella. Chissà se Walter riuscirà a risbocciare...