"Grande Fratello 16": Daniele e Martina sempre più vicini

"Tu sei felice?", le chiede quindi Daniele. E la risposta non si fa attendere: "Io sono felice, perché sono al Grande Fratello, sta andando tutto bene ed ho un nuovo amichetto. E tu?". Il bel veronese risponde sicuro: "Che motivo avrei qua per non essere felice? Neanche uno".

CRISTIAN CONTRO DANIELE - La lite tra Cristian e Daniele invece sta minando il rapporto con Martina. La ragazza ha notato un certo allontanamento da parte di Cristian e gli chiede: "Cri tutto bene?". "Non ho nulla - risponde - ti ho sentita distante ma è normale visto quello che stai vivendo... può capitare nella Casa, ma comunque non ho nulla. Sono stato male per motivi miei, ma riguardo lo sfogo di martedì è rimasto là per me".

E Martina entra nel merito: "Non sono nessuno per dirti se è giusto o no e nemmeno per chiederti perché hai nominato Daniele". Imparato risponde alla sua maniera: "Di certo non l’ho nominato per le uova anche se fa ridere, ma bisogna contestualizzare. Mi dispiace che lui se la sia presa e mi ha attaccato". A Cristian non sono piaciuti i modi: "Ci sono toni e toni, io ho una malattia, per me è troppo superficiale".