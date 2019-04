"Grande Fratello 16", post puntata rovente per le nomination | Daniele a Cristian: "Ti mangio vivo"

Quello tra le due ragazze è stato più un fraintendimento e uno sgarbo fatto per una questione di orgoglio. Dopo la lite con Kikò Jessica si è indispettita perché la De André è andata a dormire con lui invece che andare da lei. Da qui la nomination. Ma Francesca non l'ha presa affatto bene, rinfacciandole che sarebbe bastato andare da lei a chiedere qualche chiarimento. Fatto sta che Jessica, visto anche il fatto che con il suo voto Francesca è andata al televoto a rischio eliminazione, si è amaramente pentita. "Ti ho difeso sempre, ti ho voluto un bene dell'anima, non me lo sarei mai aspettata, ci sono rimasta veramente male" le dice la De André. Jessica scoppia in lacrime: "Scusami, sono una cretina!".



Se il rapporto in questo caso sembra essere stato ricucito, diversa è la situazione tra i ragazzi. In particolare tra Daniele e Cristian. Daniele non ha digerito di essere stato nominato perché "mangia le uova al mattino". Da lì la discussione passa sul personale: "Non mangi tanto solo perché sei fissato con la forma" gli dice Cristian, e quando l'altro ribatte che "se c'è uno fissato con l'estetica sei tu", Imparato reagisce stizzito. "Io?? Ma se ti guardi allo specchio peggio di una donna!". I toni poi si esasperano: "Io soffro per il fisico - dice Cristian alzando la voce -, ho una malattia intestinale da quattro anni. Ma ti vuoi mettere a paragone con me? Ma stai zitto!!". Ma Daniele non si fa intimidire, anzi... "Bello, fai poco il gradasso con me perché ti mangio vivo!". La settimana inizia decisamente bene...