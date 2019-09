Quando Mike Bongiorno rivelò i suoi esordi a Telemilano

"Io ho un archivio dove tengo le cose più care, quelle che fanno parte della storia della mia vita e del nostro gruppo, la storia di Canale 5". Con queste parole Mike Bongiorno aprì il suo intervento a "Ricomincio da 20", una grande festa in onda nel 2000 per celebrare i vent'anni dalla nascita di Canale 5.



Durante quell'evento, il conduttore ripropose il filmato del 1978 in cui venne inaugurata la nuova rete, che all'epoca si chiamava Telemilano e trasmetteva i suoi programmi da Milano 2. Nel corso dell'incontro Mike affiancò Silvio Berlusconi nella presentazione del canale a tutti i pubblicitari.