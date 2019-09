Speciale Mike, il ricordo della moglie Daniela: "Gli parlo tutti i giorni"

Nel corso della speciale puntata del "Maurizio Costanzo Show" a dieci anni dalla scomparsa del mitico Mike Bongiorno, la moglie Daniela è intervenuta in collegamento telefonico, regalando attimi di grande commozione a tutto lo studio.



"Non voglio sembrare matta, ma io tutti giorni parlo con Mike - ha dichiarato - Gli dico cose bellissime, che mi ha insegnato tanto, che mi manca sempre e che la sua scuola è stata incredibile per tutti noi. È stato un vero esempio".



I protagonisti dello speciale di Canale 5 hanno inoltre rivissuto la storia d'amore tra il conduttore e Daniela Zuccoli, che si unirono in matrimonio il 24 marzo 1972 a Londra. E sulla questione il figlio Nicolò, ospite della trasmissione, svela: "Quando mia madre aveva cinque anni incontrò Mike nell'ascensore di un albergo in una località di montagna".