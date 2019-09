Speciale Mike, il signor Giancarlo e la gaffe sulle amazzoni: "Tutti speravano in quella risposta"

La speciale programmazione Mediaset dedicata al ricordo di Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa passa anche dal salotto del "Maurizio Costanzo Show", dove giovedì 5 settembre le persone più care al grande Mike si sono date appuntamento per rivivere la carriera di uno dei padri fondatori della televisione italiana.



Tanti gli aneddoti legati ai quiz e ai programmi che ha condotto nel corso degli anni e tra gli ospiti in studio sono intervenuti anche alcuni concorrenti diventati particolarmente famosi proprio nelle sue trasmissioni, su tutti la signora Longari e il signor Giancarlo. Quest'ultimo partecipò a "La ruota della fortuna" e viene ricordato per una risposta sbagliata che all'epoca suscitò molta ironia, le amazzoni "vinsero battaglie grazie alla loro f**a". Nel gioco a premi riuscì a vincere due crociere e ben 51 milioni, anche se quell'errore ne costò ben 8.



"Tutti, anche gli autori speravano in quella risposta", commenta Paola Barale, all'epoca valletta del programma.