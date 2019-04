Quando i "tre tenori" Mike, Corrado e Vianello furono ospiti al "Maurizio Costanzo Show"

Maestri dell'ironia, divertenti e sempre pronti a intrattenere il pubblico grazie alla simpatia che li ha resi i veri fondatori della televisione italiana, a tal punto da essere considerati i "tre tenori". Stiamo parlando di Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, che nel 1998 si riunirono sul palco del "Maurizio Costanzo Show" per raccontare alcuni aneddoti legati alla loro carriera e in particolar modo ai loro esordi. Nella storica trasmissione, il trio inscenò dunque una disputa su chi fosse realmente il primo ad aver lavorato in tv e, stando ai loro racconti, sembrerebbe spuntarla Mike Bongiorno.



Giovedì 11 aprile, in seconda serata su Canale 5, il "Maurizio Costanzo Show" si prepara ad accogliere altri tre grandi maestri del piccolo schermo, Paolo Bonolis, Carlo Conti e Gerry Scotti. Il trio ritroverà in scena anche Enrico Mentana, già presente con i tre tenori nel 1998.