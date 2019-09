Speciale Mike, lacrime e commozione rivedendo le immagini del funerale

Durante la speciale puntata del "Maurizio Costanzo Show" dedicata al mitico Mike Bongiorno, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, non sono mancati momenti di ironia e divertimento, in ricordo dei tanti aneddoti che hanno segnato le sue numerose trasmissioni, ma anche momenti di grande commozione per uno dei padri fondatori della televisione italiana, capace di farsi amare da tutti.



La trasmissione di Canale 5 ha rivissuto la vita e la carriera del grande Mike, dagli esordi fino alla sua scomparsa improvvisa datata 8 settembre 2009. "Ricordo quel momento in maniera molto particolare, perché nacque mia figlia il giorno prima della morte di papà" ricorda con commozione Nicolò Bongiorno. Il 12 settembre 2009 si svolsero i funerali e i suoi colleghi più stretti faticano a trattenere le lacrime riguardando le toccanti immagini di quel giorno.



"Tutti noi che facciamo questo mestiere e coloro che lo faranno siamo dei coristi tu sei stato il solista", aveva commentato un emozionato Pippo Baudo.