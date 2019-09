Speciale Mike, il ricordo di Silvio Berlusconi: "Faceva molta beneficenza"

La speciale puntata del "Maurizio Costanzo Show" dedicata al ricordo del mitico Mike Bongiorno, in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa, passa attraverso le testimonianze, gli aneddoti e le tante curiosità rivelate da amici e colleghi. Tra questi, anche Silvio Berlusconi ha voluto ricordare il conduttore, con il quale aveva una "sensibilità televisiva condivisa e unica".



Come tutti sanno, Mike era un grandissimo professionista, umile, rispettoso e cordiale - racconta nel video-messaggio inviato alla trasmissione di Canale 5 - Ma c'è una cosa di lui poco conosciuta, la sua grande generosità: aveva una particolare attenzione per i casi dolorosi che incontrava con il suo lavoro. Così facevamo delle offerte, al 50% Mike e al 50% io, per sanare delle situazioni difficili".



Un'iniziativa portata poi avanti grazie ai figli di Mike, che hanno dato vita a un'associazione impegnata nel supportare i giovani più bisognosi nel loro percorso di studio.