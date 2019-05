Quando Jovanotti finì le licenze e ritirò il Telegatto nella caserma di Alba

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, aveva solo ventitrè anni quando ritirò il suo Telegatto ma non poté essere personalmente sul palco perché stava facendo il militare e aveva finito tutte le licenze. Si ovviò al "problema" con un collegamento, dove Lorenzo assieme ai suoi commilitoni del 9° scaglione 1988.



Dopo qualche scambio di battute con Red Ronnie proprio sulla questione licenze e sul fatto di aver fatto un militare "privilegiato", il microfono passa brevemente al capo camerata che coglie l'occasione per punzecchiare Jovanotti. Alla fine il giovanissimo cantautore riceve il suo Telegatto, assegnato in quanto militare più famoso in Italia.