Laura Pausini canta "La Solitudine" sul palco di "Vota la voce" nel 1993

Era il 1993 e Laura Pausini aveva solo 19 anni quando sul palco di "Vota la voce" cantava "La Solitudine". Nello stesso anno l'artista, nata a Faenza, vinceva anche il Festival di Sanremo. Quello è stato l'inizio di una carriera piena di successi.



La Pausini, che quest'anno spegne 45 candeline, ha venduto nel corso degli anni più di 70 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha realizzato brani anche in spagnolo, ciò le ha permesso di vincere numerosi premi internazionali tra cui: un Grammy Award, 4 Latin Grammy Award e 6 World Music Award.



