Fiorello presenta la prima puntata di "Karaoke": era il 1992

"Lasciatemi cantare con la chitarra in mano...". E' "L'italiano" di Toto Cutugno ed è stata la canzone che ha aperto la prima puntata di Karaoke, il programma presentato da Fiorello, a partire dal 1992. La trasmissione televisiva, andata in onda su Italia 1, aveva una formula molto semplice: ambientata nelle piazze di tutta Italia faceva salire gente sul palco per farla esibire al karaoke.



Il programma è stato anche il trampolino di lancio per il successo di Rosario Fiorello, showman siciliano, che quest'anno spegne 59 candeline. Fiorello è da considerarsi un personaggio dello spettacolo a tutto tondo: è anche cantante, attore, comico e conduttore radiofonico.



Per rivedere le migliori performance di tutti i programmi del passato firmati Mediaset, basta visitare la sezione "Cult" del sito Mediaset Play.