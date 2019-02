Sanremo 2019, dopo le polemiche Fiorello fa cantare Ultimo: "Quasi quasi mi pento..."

Dopo le polemiche sul risultato del Festival, il 23enne cantautore romano, aveva disdetto praticamente tutti gli appuntamenti con i media, dalla partecipazione a Domenica in alla tradizionale foto copertina di "Tv Sorrisi e Canzoni". Tra questi anche il no all'ospitata a "Il Rosario della sera". Fiorello era intervenuto a questo proposito, dicendo la sua: "Vorrei fare un appello a Ultimo dicendo che sta commettendo degli errori nonostante credo che abbia ragione. Però, per passare dalla ragione al torto ci vuole un attimo".



Lo showman fece qualcosa di simile nel 1995 dopo il quinto posto al Festival della sua "Finalmente tu". Così ha ribadito: "Rinnovo l'appello ad Ultimo. E chi lo conosce, magari qualche manager in questo momento... non deve consigliare al ragazzo di non andare ospite da Fiorello o non presentarsi a Domenica In: quelli sono stati due grandi errori, e ve lo dico perché anche io feci lo stesso errore".



Alla fine Ultimo ha accettato l'invito di Fiorello, partecipando alla trasmissione radiofonica. Oltre alla canzone "distensiva", che ha cercato di sdrammatizzare le polemiche, Fiorello lo ha stuzzicato chiedendogli se parteciperà alla prossima edizione del festival. "Adesso mi rilasso un po’, poi si vedrà", ha risposto il cantautore.