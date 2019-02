Sanremo 2019, la furia di Ultimo contro i giornalisti

Scoppia la polemica in sala stampa. Dopo la chiusura di Sanremo, Ultimo si è presentato in conferenza stampa. Quando ha fatto i complimenti al vincitore Mahmood, chiamandolo "ragazzo", si è beccato i rimbrotti dei giornalisti e ha tuonato: "La mia vittoria, al contrario di tanti giornalisti che hanno rotto il ca**o tutta la settimana, con la presunzione di giudicare la carriera nei prossimi vent'anni di tanti artisti, sentendosi importanti, non è la vittoria al festival, è la gente che si riconosce in quello che scritto".