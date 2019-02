Sanremo 2019, le pagelle della finale: Mahmood intenso e moderno, Turci fascinosa

Quarta serata della 69.ma edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston si sono esibiti i 24 big in gara presentando, in duetto con ospiti illustri, una versione riarrangiata del proprio brano. Molte versioni sono sembrate avere una marcia in più rispetto all'originale. Ecco le pagelle che si riferiscono non solo alla canzone ma all'esibizione nella sua interezza.