Una lunga tournee iniziata il 20 settembre 1993 in Trentino, 239 puntate, 50mila chilometri percors e 75 città visitate. Con questi numeri si conclude la stagione 1993-94 di Karaoke, il programma di successo in onda su Italia 1 e condotto da Fiorello, tornato poi a far parte del palinstesto Mediaset dopo vent'anni nel 2015. A Karaoke ha partecipato un pubblico di tutte le età, per divertirsi anzitutto e avere l'occasione di esibirsi in tv. Con San Sverino Marche si chiude in bellezza un programma che ha fatto cantare tutta Italia e per l'occasione non sono soltanto i partecipanti a salire sul palco ma tutta la troupe.