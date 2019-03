La clochard e il buon samaritano: Paolo Brosio vittima di "Scherzi a Parte" 1994

Una clochard accasciata a terra dopo essere stata travolta da un'auto e diversi passanti che non hanno la minima intenzione di aiutarla. Sono gli ingredienti dello scherzo organizzato nel 1994 ai danni di Paolo Brosio.



Il suo viaggio a bordo dell'auto di un amico viene interrotto quando i due vedono una donna ferita, ma questo è solo l'inizio di una serata molto particolare per il giornalista. Nessuno oltre a lui, compresi gli infermieri che arrivano con un'ambulanza, sembra infatti disposto a dare una mano a una clochard . Gli animi si scaldano e davanti all'incompetenza degli operatori sanitari Brosio perde la pazienza, arrivando alle mani con alcuni complici di "Scherzi a Parte". Ne verrà fuori una gag entrata nella storia del programma.



