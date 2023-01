05 gennaio 2023 10:35

"Grande Fratello Vip" beach: guarda le bellezze in spiaggia!

I Vipponi del "Grande Fratello Vip" hanno nostalgia dell'estate, così hanno tirato fuori occhiali da sole e ombrelloni per allestire uno shooting a tema balneare. I ragazzi e le ragazze si sono messi in posa in bermuda e bikini, circondati da sabbia, mare e palloni da spiaggia. Poco importa se fuori la temperatura impone berretti e guanti, dentro la Casa l'atmosfera è caliente e per i Vip è tempo di tintarelle e bagni (virtuali) nelle acque cristalline.