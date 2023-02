Amadeus, Tapiro d'Oro per il caso Blanco a Sanremo: sapeva tutto?

Poche ore dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2023 l'inviato di "Striscia la Notizia" Valerio Staffelli è volato in Riviera per consegnare il Tapiro d'Oro ad Amadeus per il "caso Blanco". Il presentatore sapeva che il rapper bresciano avrebbe preso a calci i fiori allestiti sul palco dell'Ariston? "Un calcio era previsto, ma poi gli è partita la brocca", spiega il direttore artistico della kermesse ai microfoni del Tg Satirico di Canale 5.

L'esibizione prevedeva una coreografia a base floreale ma un errore tecnico al ricevitore ha mandato su tutte le furie il vincitore della scorsa edizione del Festival che ha così sfogato la sua ira nonostante i fischi da parte del pubblico della "città dei fiori": "Conosco bene Blanco, è un ragazzo talentuoso di 20 anni e per primo si è accorto che non doveva farlo", dice Amadeus. Come si vede in diversi video amatoriali condivisi in rete, non è la prima volta che il rapper distrugge oggetti sul palco durante i suoi concerti. E anche nel video della canzone "L'Isola delle Rose", più che dare un calcio, Blanco sembra accanirsi su fiori. Era tutto così imprevedibile?