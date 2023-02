Sanremo 2023, la devastazione dell'Ariston di Blanco era organizzata? Ecco la verità

Il fuori programma di Blanco ha dato una scossa alla prima serata del Festival di Sanremo 2023 e il giorno dopo in tanti si chiedono se fosse un siparietto organizzato a tavolino. Il cantante si era già esibito prima in coppia con Mahmood cantando "Brividi" con cui hanno vinto l'edizione dell'anno scorso. Poi è tornato sul palco per cantare il suo nuovo singolo, "L'isola delle rose" e, infastidito per problemi tecnici che non gli permettevano di sentire la sua voce in cuffia, ha distrutto la scenografia.

In molti hanno notato che il videoclip de "L'isola delle rose" termina proprio con lui che si arrampica e si sdraia su un cumulo di rose, con il corpo graffiato e trafitto dalle spine. In effetti, come ha dichiarato Amadeus, la sua performance doveva terminare proprio allo stesso modo: Blanco steso tra i fiori sul palco dell'Ariston.

Le dichiarazioni di Amadeus “In realtà lui avrebbe dovuto fare delle cose con i fiori. Si sarebbe dovuto rotolare tra i fiori durante la canzone “L’isola delle rose”. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le cose sul palco, non capivo perché lo facesse", ha raccontato Amadeus nel dopo Festival di Fiorello. "Nel nostro box, l’audio non era perfetto, subito dopo mi hanno mandato sul palco dicendomi ‘vedi che puoi fare’, ma in quel momento non avevo capito ciò che stesse realmente accadendo, e tanto meno la reazione di Blanco”.

"Blanco mi ha chiesto scusa" "Blanco mi ha chiamato, era dispiaciutissimo, ha chiesto scusa. Io lo conosco, Riccardo è un ragazzo talentuoso, lui ha sbagliato e lo sa lui per primo. Ha chiesto di essere perdonato, è stato il primo consapevole di aver capito di aver sbagliato. Ma non gettiamogli la croce addosso": lo ha precisato Amadeus tornando sul "caso" Blanco. "Era previsto che facesse qualcosa anche un calcio alle rose, rotolarsi, qualcosa di particolare - ha aggiunto Amadeus -ma solo alla fine ho visto che c'era una esagerazione rispetto alle prove e a quello che mi era stato raccontato e c'era qualcosa che non andava. Ma io non potevo saperlo".

L'entrata sul palco di Amadeus In diretta Amadeus in effetti è entrato sul palco, per cercare di calmare il pubblico (infastidito dall'esplosione di rabbia) e capire cosa fosse successo. "Hai combinato un guaio" gli ha detto Amadeus, sbagliandosi e chiamando Blanco con il nome di Salmo. "Se tu vorrai la puoi ricantare a fine serata", ha proposto ancora Amadeus. "Volentieri, io canto anche da solo", ha replicato Blanco tra i fischi del pubblico. Più tardi però Amadeus ha detto che Blanco non avrebbe ricantato perché "non c'erano le condizioni".

Anche Gianni Morandi per stemperare la situazione ha deciso di prendere in mano la scopa e aiutare nelle pulizie in diretta tv. "Era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa così", ha chiosato Amadeus. "A 19-20 anni capita di fare qualcosa che non vorresti fare. Accettiamo le scuse di Blanco con serenità. Non è stata una gag andata male. Blanco ha sbagliato e lo sa per primo", ha detto infine Amadeus.