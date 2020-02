Sanremo 2020, lite furibonda tra Bugo e Morgan:  ecco i retroscena e il testo modificato

Lo si sapeva dall'inizio che erano la coppia da cui ci si poteva aspettare di tutto. Ma forse un finale di questo tipo non lo avrebbe immaginato nessuno. Al Festival di Sanremo , alle 2 del mattino, è andata in onda in diretta la clamorosa rottura tra Morgan e Bugo , con il primo che cambia il testo della canzone e il secondo che abbandona il palco. Risultato: squalificati. Morgan più tardi ha detto: "Voleva liberarsi di me, l'ho fatto io con le parole".

Morgan nella notte, in una intervista rilasciata a "Repubblica", ha scaricato tutta la responsabilità sull'amico (forse sarebbe meglio dire l'ex amico), spiegando che in questi giorni si è sentito tradito da lui. Bugo sarebbe stato "caricato dal suo staff" contro di lui, avrebbe voluto di fatto scaricarlo, e così Morgan avrebbe giocato d'anticipo. Ma le accuse che Marco Castoldi fa prendono in gioco anche la serata delle cover, dove Bugo sarebbe stato il principale responsabile del disastro visto sul palco, e avrebbe arbitrariamente cantato parti che in teoria erano previste per Morgan.

Che qualcosa fosse nell'aria lo si poteva capire proprio da alcune dichiarazioni di Bugo stesso all'Altro Festival di giovedì notte. Quando, a chi gli chiedeva cosa avrebbe fatto nel caso Morgan si fosse rifiutato di salire sul palco come minacciato, lui ha risposto che se l'organizzazione glielo avesse chiesto lui si sarebbe esibito lo stesso. Primo segnale di rottura dunque. Confermato poi da un tweet di venerdì pomeriggio che letto oggi assume un significato ben più chiaro. "Avete presente i puffi? - ha twittato poco prima delle 20 -. Ecco ci sono i puffi da una parte e dall’altra ci sono io , i puffi poveretti giocano io no e tiro dritto". Una chiara anticipazione di cosa sarebbe andato in scena da lì a qualche ora.

URLA DIETRO LE QUINTE

I rumors da Sanremo parlano di urla e strepiti dietro le quinte. Fatto sta che al momento di esibirsi Morgan esce e Bugo non c'è. Poi arriva e scende le scale senza guardare il compagno. Quando la canzone parte Morgan attacca, completamente stonato e fuori tempo, con il suo testo cambiato. Bugo prende e se ne va. Qualcuno riferirà poi che Morgan ha chiesto a qualche giornalista "nascondetemi perché se mi trova Bugo non so come finisce". Vere o esagerate che siano queste frasi è evidente che la rottura è fortissima. Nella notte lo staff di Bugo prende le distanze da Morgan, e lui rilascia l'intervista dove dice che Bugo "era solo interessato a restare a Sanremo", "lui voleva liberarsi di me, io mi sono liberato di lui, con le parole".

IL TESTO CAMBIATO

Morgan di fatto ha completamente stravolto le parole originali della canzone trasformando “le buone intenzioni e l'educazione... Buongiorno e buonasera” in “le brutte intenzioni e la maleducazione... la tua brutta figura di ieri sera”. Poco dopo ha cantato “l’ingratitudine la tua arroganza... fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. Ed è stato letto dai più come chiaro riferimento all'ex amico. Poi ha pesantemente proseguito con “Certo disordine è una forma d'arte... ma tu sai solo coltivare invidia... ringrazia il cielo se sei su questo palco... rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io”.