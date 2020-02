Sanremo 2020, Dua Lipa è la star della quarta serata

LA SFIDA DELLE NUOVE PROPOSTE - Le 4 nuove proposte rimaste in gara si sfidano in due duelli. La prima semifinale è tra Tecla con "8 marzo" vs Marco Sentieri con "Billy Blu". A trionfare con il 55 per cento di preferenze è Tecla. La seconda semifinale è tra Leo Gassmann con "Vai bene così" e Fasma con "Per sentirmi vivo". Con il 50,1 per cento vince Leo Gassmann, che ora sfida Tecla. Il premio della critica Mia Martini per la sezione Nuove proposte va a Eugenio in via di Gioia, il premio Lucio dalla va a Tecla.