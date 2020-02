Sanremo 2020, tra Tiziano Ferro e Fiorello tensione alle stelle e il cantante si scusa: "Rammaricato... torno a fare il cantante"

Amici come prima, o quasi. Questo l'epilogo, al momento, dello "scontro" a distanza tra Tiziano Ferro e Fiorello dietro le quinte di Sanremo 2020. A provocarlo la battuta "infelice" del cantante durante la seconda serata della kermesse, durata fino a molto tardi, ovvero quell'"hashtag FiorelloStatteZitto" rilanciato su tutti i social. Ferro si ravvede, si scusa con un biglietto che condivide anche su Instagram: "Ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato, torno a fare il cantante. Hashtag Tiziano statte zitto", ma la polemica non si spegne del tutto...

Con il biglietto di scuse postato sui social il cantante avrebbe in realtà voluto chiudere il caso, nato durante la seconda serata del Festival, quando, guardando l'ora tarda, ha detto ad Amadeus: "Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? aggiungendo con una battuta: "hashtag Fiorello statte zitto". Hashtag diventato subito di tendenza su Twitter. Ma il caso sembra tutt'altro che chiuso.

Tiziano Ferro ha espresso il suo malumore provocato dalla programmazione delle sue esibizioni sempre ad ora tarda, Fiorello, dal canto suo, pare non aver invece gradito la battuta poco elegante e c'è chi azzarda che abbia persino minacciato, amareggiato, di lasciare il Festival.



Pericolo scampato perché nella quarta serata Fiorello ci sarà. L'amico Amadeus lo ha voluto sottolineare anche durante la terza giornata di kermesse, quella in cui Rosario era "di riposo" lanciando un messaggio sul palco: "Ciuri, ti aspettiamo domani. Qua non possiamo fare a meno di te".



Ferro però è tornato a cavalcare la polemica dell'orario della messa in onda delle sue esibizioni e anche per la terza serata scrive in un post: "Niente, anche stasera sono stato posizionato in scaletta dopo mezzanotte... Mi era stato detto sarei passato prima".

