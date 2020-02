Sanremo 2020, Gabbani in testa nella classifica provvisoria | Fiorello si veste da Maria De Filippi e lei chiama in diretta

Seconda serata del Festival di Sanremo 2020 . Fiorello mantiene la promessa e appare all'Ariston nei panni di Maria De Filippi. Ed è subito show, con la conduttrice che chiama in diretta. Tra i momenti più belli della seconda serata la reunion dei Ricchi e Poveri che dopo 39 anni tornano a cantare in 4. Tiziano Ferro emoziona con Massimo Ranieri , riesce il duetto di "Perdere l'amore". Gabbani è primo nella classifica provvisoria.

FIORELLO VESTITO DA DE FILIPPI - Lo aveva promesso e lo ha fatto. Fiorello si è vestito da Maria De Filippi. Abito nero, colletto bianco, parrucca bionda ha sceso le famose scale dell'Ariston con tanto di caramella in bocca e in sottofondo la musica di "C'è posta per te". "Buonasera, silenzio", attacca Fiorello. "Sono sicuro che adesso mi chiamerà Barbara d'Urso con il Ken umano...". Poi arriva la sorpresa, la telefonata di Maria: "Complimenti Amadeus...". Poi parte lo sketch con la De Filippi che lancia la serata e Fiorello che la mima.

LA SFIDA DELLE NUOVE PROPOSTE - Gabriella Martinelli e Lula cantano "Il gigante d'acciaio" e sfidano Fasma che si esibisce con "Per sentirmi vivo" e vince. Tocca quindi a Marco Sentieri con "Billy Blu" contro Matteo Faustini con la sua "Nel bene e nel male". Il quarto giovane per le semifinali con il 52 per cento è Marco Sentieri.

IL RICORDO DI FRIZZI - Amadeus ricorda che il 5 febbraio ricorre la data del compleanno di Fabrizio Frizzi: "Un amico di tutti, senza nessuna ipocrisia, lo dico dal profondo del cuore, se Fabrizio ci fosse ancora questo Festival lo avrebbe presentato lui". Pubblico in piedi. E invita la mogli e madre della figlia Stella Carlotta Mantovan. "Fabrizio è sempre nei nostri cuori", sottolinea Amadeus.

FIORELLO CANTA - "Voglio essere premiato dalla sala stampa, voglio un lumino con i fiori, di quelli che tengono i giornalisti sulle scrivanie", esordisce Fiorello. Che poi corona il suo sogno e canta: "La classica canzone di Sanremo", sostenuto dal coro. Applausi.

IL RITORNO DI SABRINA SALERNO - Sabrina Salerno scende le scale con uno spacco vertiginoso ma la scarpa si inciampa ed è costretto a chiedere l'aiuto di Amadeus: "Ho un crampo...", ironizza. Poi prosegue: "Ho fatto le scuole elementari, le medie e i primi anni del liceo, ho vissuto 10 anni a Sanremo e sognavo, non avrei mai pensato di essere qui".

IL DUETTO DI FERRO CON RANIERI - Il momento più emozionante della seconda serata del Festival lo regalano Massimo Ranieri e Tiziano Ferro che cantano insieme "Perdere l'amore". Ed subito standing ovatoion. "Ora puoi chiamarmi papà", gli dice Massimo. E Tiziano lo incalza: "Il 24 giugno canterò allo stadio San Paolo a Napoli e ti voglio come ospite". Invito accettato.

RICCHI E POVERI SHOW - La reunion dei Ricchi e Poveri a 50 anni da "La prima cosa bella" a Sanremo infiamma la platea. La formazione della band è al completo dopo 39 anni: c'è Angela, Angelo, Franco e soprattutto Marina Occhiena. Poi si aggiunge Fiorello: "Il quinto dei Ricchi e poveri". Ed subito show. "Un vero evento", dice Amadeus. "Chi ha chiamato per primo chi?", chiede il conduttore. "I Matia Bazar", risponde ironicamente Fiorello.

ZUCCHERO E D'ALESSIO SUPER-OSPITI - Zucchero regala un medley delle sue canzoni più belle e Gigi D'Alessio festeggia i 20 anni di "Non dirgli mai".

LA CLASSIFICA DEI BIG - 12 Junior Cally, 11 Rancore, 10 Nigiotti, 9 Nigiotti, Jannacci, 7 Angi, 6 Levante, 5 Zarrillo, 4 Tosca, 3 Pinguni, 2 Pelù, 1 Gabbani. Nella classica generale ecco i primi tre posti: 3 Pelù, 2 Le Vibrazioni, 1 Gabbani.