Sanremo 2020: standing ovation per Al Bano e Romina, Rula Jebreal commuove

E' all'insegna dell'emozione la prima serata del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Emozione per Tiziano Ferro che canta Mia Martini e si dimentica le parole, per Rula Jebreal che piange recitando il suo monologo contro il femminicidio. Emoziona la reunion di Al Bano e Romina che propongono un inedito dopo 25 anni, ma anche emozione per i primi 12 artisti in gara, con Le Vibrazioni in testa per la giuria demoscopica. Fiorello mattatore e Tecla e Leo Gassmann delle Nuove proposte si guadagnano la semifinale.

FIORELLO MATTATORE - Ad aprire il 70esimo festival di Sanremo è Fiorello. Vero mattatore della serata. Una signora del pubblico gli chiede un selfie e lui replica: “Signora non è il momento”. Vestito da prete dà il via al monologo. Tra ironia e risate. “Tra tante disgrazie, terza guerra, Australia in fiamme e virus c’è anche Sanremo. Questo vestito è l’abito ufficiale di Don Matteo uno dei pochi che funziona in Italia... qualcuno Amadeus doveva aiutarlo, le sardine erano occupate e io sono il suo Rocco Casalino... se sto vestito funziona domani mi vesto da Maria De Filippi”. Una battuta dietro l’altra arriva il momento di incontrare Amadeus. E Rosario lo avverte: “Sappi che ti stai giocando tutto. Se Sanremo va male ti levano pure I soliti ignoti... lo daranno ad Alessandro Greco”.

TECLA E GASSMANN IN SEMIFINALE - Il festival di apre con la gara delle nuove proposte. Eugenio in via di Gioia presentano “Tsunami” e si scontrano con Tecla che canta “8 marzo”. A vincere è Tecla che passa alle semifinali. Il secondo duello è tra Fadi e Leo Gassmann. Fadi canta “Due noi” mentre Leo interpreta “Vai bene così”. La giuria demoscopica premia con il 54 per cento Gassmann.

FERRO SHOW TRA EMOZIONE E PIANTI - “Gli ho chiesto di esserci ed ha accettato per tutte e cinque le serate perché lui ama Sanremo almeno quanto noi amiamo lui”. Amadeus presenta Tiziano Ferro che canta con “Nel blu dipinto di blu”. Poi tocca a una canzone che ha fatto la storia di Sanremo: "Almeno tu nell'universo". Tiziano canta, si emoziona, si dimentica le parole e piange. "Mi sono buttato, è stato un salto nel buio. E' la prima volta che un uomo canta questa canzone". Poi Tiziano racconta un aneddoto: "Ho sognato Mia Martini che mi diceva cantala ma la canzone è mia".

LA GARA DEI BIG - Quella di Irene Grandi è la quinta volta al Festival. La cantante si presenta con un testo e la musica di Vasco Rossi: “Finalmente io”. Mina lo ha definito il migliore di tutto il festival. Diodato che nel 2014 ha debuttato a Sanremo tra i giovani torna e canta “Niente rumore”. Ed è tra i favoriti.

DILETTA IN GIALLO - “È laureata in giurisprudenza...”. La presenta così Amadeus la prima donna del festival: Diletta Letta, che in giallo ammalia l’Ariston. “Sono 15 scalini e dopo si apre un mondo meraviglioso. “Ti vedo e ti tocco sento che è tutto vero, stamattina ho fatto una cosa.. ho preparato il mio primo lancio del festival: Marco Masini. Il cantautore canta “Il confronto”. Rita Pavone ha venduto 54 milioni di dischi e dopo 47 anni torna al festival con “Niente Resilienza 74”.

ACHILLE LAURO NUDE LOOK - Il primo annuncio di Rula Jebreal è Achille Lauro che canta “Me ne frego”. Prima la giornalista si augura di non fare gaffes. Lauro si presenta con una mantella papale nera e decori in oro. Poi si spoglia e rimane con una tutina aderente e oro. Con i tatuaggi in bella vista. Alla fine interviene Fiorello: “Ci volevo essere, voglio una foto”.

AL BANO E ROMINA - 33 anni fa Romina Carrisi era nella pancia di Romina Power che si presentava a Sanremo con Al Bano. La coppia torna al Festival e dedica alla figlia “Nostalgia Canaglia”. Poi “Ci sarà” e “Felicità”. Standing ovation. Dopo 25 anni Al Bano e Romina presentano un inedito. Scritto da Cristiano Malgioglio: “Raccogli l’attimo”. Ed è un successo.

IL MONOLOGO DI RULA - E' il momento che tutti aspettano, Dopo le polemiche Rula Jebreal è la protagonista del monologo dedicato alle donne. Contro il femminicidio. Rula snocciola numeri incredibili, in Italia ogni 25 minuti una donna è vittima di violenza. Cita canzoni come La Cura di Battiato, La donna cannone di De Gregori e Sally di Vasco Rossi. Tutte canzoni scritte da uomini. Poi parla della madre, che ha perso "il suo ultimo treno quando avevo 5 anni". La madre si è data fuoco: "Ha bruciato quel corpo che è stato il luogo della sua tortura". La mamma stata "vittima di un uomo che aveva le chiavi di casa". Rula si commuove, in platea c'è la figlia che scoppia in lacrime. Standing ovation.

EMMA SUPER-OSPITE - Emma la super ospite della serata. Lei che Sanremo lo ha vinto e presentato. Canta i suoi pezzi storici e quelli dell'ultimo album Fortuna infiammando la platea. Poi esce dal teatro e con un red carpet in mondo visione è la prima artista a uscire fuori fino in piazza. Un primato, dopo 69 anni di Festival. "Sono emozionata", ammette.

GESSICA NOTARO E MAGGIO - Gessica Notaro e Antonio Maggio sono i protagonisti di una canzone scritta da Ermal Meta. "La faccia e il cuore" non è in gara ed ispirata alla nota vicenda della Notaro. Poi Gessica come una perfetta co-conduttrice presenta Raphael Gualazzi.

LA PRIMA CLASSIFICA - A votare è la giuria demoscopica: 12 sono Bugo e Morgan, 11 Riki, 10 Rita Pavone, 9 Achille Lauro, 8 Anastasio, 7 Gualazzi, 6 Alberto Urso, 5 Masini, 4 Irene Grandi, 3 Diodato, 2 Elodie, 1 Le Vibrazioni.