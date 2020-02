Polemiche su Benigni a Sanremo: cachet stellare per un monologo riciclato?

Nella terza serata di Sanremo, Roberto Benigni ha incentrato il suo lungo monologo sul "Cantico dei Cantici", con l’esegesi e la recitazione della "canzone più bella del mondo" contenuta nella Bibbia. L'attore e premio Oscar ha puntualizzato sul palco del Teatro Ariston che "non è stata mai cantata in televisione". In realtà nel 2006 venne trasmesso da Sat2000 uno stralcio di un recital di Benigni uguale al suo intervento sanremese. Metteteci il suo cachet da 300mila euro al Festival e l'accusa di "riciclone": la polemica del giorno è servita.