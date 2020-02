Sanremo 2020, a Tosca la serata delle cover | Benigni recita il Canto dei Cantici: "E' un inno alla femminilità"

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020, le pagelle della terza serata: Diodato, Elodie e Achille Lauro al top

DUETTI E COVER - Michele Zarrillo e Fausto Leali cantano "Deborah". Junior Cally e i Viito duettano in "Vado al massimo". Marco Masini e Arisa cantano "Vacanze romane". Riki e Ana Mena cantano "L'edera". Rapahel Gualazzi e Simona Molinari "E se domani". Anastasio e la Pfm cantano "Spalle al muro". Levante, Francesca Michelin e Maria Antonietta cantano "Si può dare di più". Alberto Urso e Ornella Vanoni "La voce del silenzio". Elodie e Aeham Ahmad presentano "Adesso tu". Rancore e Dardust in "Luce", I pinguini tattici nucleari in "Settanta volte", Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi in "Ti regalerò una rosa", Giordana Angi e Solis String Quartet con "La nevicata del 56", Le Vibrazioni e I Canova con "Un'emozione da poco", Diodato con Nina Zilli "24000 baci", Tosca e Silvia Perez Cruz "Piazza Grande", Rita Pavone con Amedeo Minghi "1950", Achille Lauro con Annalisa "Gli uomini non cambiano", Bugo e Morgan "Canzone per te", Irene Grandi e Bobo Rondelli "La musica è finita", Piero Pelù "Cuore Matto", Paolo Jannacci con Mandelli e Daniele Moretto "Se me lo dicevi prima", Elettra Lamborghini con MYSS KETA "Non succederà più", Francesco Gabbani "L'Italiano".

GEORGINA DEBUTTA AL FESTIVAL - Incanto, femminilità e bellezza. Georgina Rodriguez solca le scale di Sanremo. Scollatura sexy, spacco vertiginoso, la compagna di Ronaldo sbarca all'Ariston ed è scioltissima. "Calor per la temperatura e calor per la vicinanza...", scherza Amadeus che indossa una sciarpa e alla fine la toglie e mostra una t-shirt con lo scudetto della Juventus. "La più bella maglia del mondo", ribatte lei. "Amadeo toglie la giacca", gli ordina la Rodriguez. Accontentata. Ecco la maglia dell'Inter. "Non volevo", dice il conduttore. "Con giacca è meglio", conclude lei. Poi Georgina presenta la canzone in gara con gaffe: "Canta Marco Masani". In prima fila ad applaudirla c'è Ronaldo: "Non lo conosco", ribatte ironicamente Georgina. Ronaldo e Amadeus si salutano e il campione del mondo gli regala una maglia della Juve. Poi Georgina balla un sensuale tango. E scatta il bacio.

BENIGNI SHOW - Dopo 9 anni Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo. Lo fa in modo insolito, sfilando sul red carpet tra la gente con la banda. Attraversa tutto il teatro Ariston e finalmente sale sul palco. "Un ingresso come questo, con la banda come un Capo di Stato non mi era mai capitato", esordisce Benigni. "Il mio più grande sogno è sempre stato cantare... Io Sanremo l'ho presentato ma volevo cantare. Avevo presentato l'Inno del corpo sciolto ma fu scartata, non la capirono", spiega il premio Oscar. E regala una cover: "E' la canzone delle canzoni è il cantico dei cantaci che sta nella Bibbia, la canzone più bella mai scritta nella storia dell'umanità, 2440 anni fa. E' una canzone d'amore, due ragazzi che si amano fisicamente, la vetta della poesia. E' come se avessimo Yesterday dei Beatles e nessuno l'ha mai fatta. E' l'apice, la vetta della poesia di tutti i tempi ed è la prima canzone scritta nella storia dell'umanità. E' talmente bello che è diventato sacro. Per tenerlo nella Bibbia si sono inventati delle storie, per tenere nascosto il messaggio d'amore fisico. C'è un momento in cui lui 'pernotta' dopo una notte d'amore tra i seni di lei... e poi è un poema dedicato alla femminilità, è una donna la protagonista. Il cantico è un diamante, chiunque lo abbia scritto. Non manca una frecciatina politica: "Non solo televoto, giuria demoscopica, giuria sala stampa, giuria dell'orchestra, quest'anno al festival di Sanremo si può votare anche via citofono... In via Matteotti c'è uno che canta".

MIKA CANTA DE ANDRE' - Mika porta Fabrizio De Andrè al Festival di Sanremo. "Prima sapevo dire solo ciao - racconta - ti amo, e nel blu dipinto di blu, ho imparato la lingua per cercare di capire l'Italia e ho capito che più la conosci meno la capisci. Ascoltando la vostra musica ho veramente conosciuto l'Italia, Dalla, Tenco, De Andrè. Quante cose mi ha fatto capire De Andrè dell'Italia, ma anche di me. Quando mi hanno chiesto di rendere omaggio alla canzone italiana onestamente mi sono spaventato. Il mio amico De Andrè ha scritto una canzone che dice proprio quello che penso io dell'amore... così possiamo amare di più... Amore che vieni amore che vai".