Junior Cally smorza le polemiche: "Sono dalla parte di Gessica Notaro"

"Se non riusciamo a vedere la differenza tra fiction e realtà vale tutto. Chiaramente sono dalla parte di Gessica, sono contrario a qualsiasi violenza di ogni tipo, compresa quella sulle donne". Lo ha detto il rapper Junior Cally in conferenza stampa all'Ariston, riferendosi alle polemiche che lo hanno coinvolto e anche alle parole di Gessica Notaro che ieri aveva detto "entrambi indossiamo una maschera, ma per motivi diversi".

LEGGI ANCHE >

Gessica Notaro vs Junior Cally: “Lui usa la maschera per idolatrare la violenza, io per coprirne i segni”

Per quanto riguarda il brano incriminato, "se ci si sofferma su quattro righe nessuno può cantare più a Sanremo, e in 'Strega' una strofa dice: 'Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola', un chiaro invito alla non violenza", ha aggiunto l'artista.

"Dobbiamo capire se questo genere non riesce a essere capito o non vuole essere capito. Ma i miei brani li rifarei tutti, non devo scusarmi ma mi dispiace se ho ferito qualcuno", ha concluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE