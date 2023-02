Sanremo 2023, Blanco chiede "scusa alla città dei fiori" con una canzone

Il brano è stato scritto alle 4:30 del mattino di mercoledì 8 febbraio, poche ore dopo la sfortunata performance. Blanco presenta il testo della canzone con una didascalia che non lascia spazio a dubbi: "Chiedo scusa alla città dei fiori".

Ecco il testo della canzone "Ariston" Cadono fiori, Ariston Si spezzano fiori, Ariston Cala il sipario, Ariston Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston Mi hai visto fragile come un bimbo… E qui, proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto… Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston Ma poi… Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido Perché non sono perfetto come mi volevi Ma finalmente sono me stesso Ti voglio bene, Ariston, Con tutta la mia follia".

Le scuse ad Amadeus "Ho sentito Blanco, mi ha detto di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa. Quando ci sono problemi tecnici e può capitare bisognerebbe avvertire, e si rifà. In quel momento la rabbia di un ragazzo che compie 20 anni tra due giorni l'ha scaricata sui fiori. Non lo voglio scusare, non ha chiesto di essere capito ma di essere perdonato. Accetto le sue scuse", ha detto Amadues in conferenza stampa.

La reazione di Gianni Morandi Gianni Morandi è intervenuto: "Ho trovato le signore nel backstage, ho deciso di prendere anch'io in mano una scopa. Non era per dare una lezione a Blanco, da ragazzino ne ho combinate tante anche io. Magari non in prima serata su Rai 1 ma ne ho fatte di tutti i colori".