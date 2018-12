L'irriverente coppia composta da Pio e Amedeo, la cui personale missione è infastidire i vip scroccando sempre loro qualcosa nel corso di "Emigratis", si è trovata alle prese con l'affascinante Francesca Brambilla. Classe 1992, figlia di un noto imprenditore e per ben tre volte coniglietta di Playboy, Francesca è da sempre nel mondo del gossip e dopo numerose ospitate in televisione le viene affidato il ruolo della "Bona Sorte" nel programma "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis. Nel tempo libero si esibisce anche in discoteca come sensualissima dj.



Scoperto l'hotel dove alloggiava, Pio e Amedeo si sono ovviamente autoinvitati e dopo numerose avances cadute nel nulla sono riusciti a convincere Francesca a togliersi qualche indumento di dosso con la scusa di provare la SPA dell'albergo. In realtà la loro vera missione era, come sempre, scroccare qualcosa: nella fattispecie prendendolo e mettendolo da parte mentre la showgirl non poteva vederli.