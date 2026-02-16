Cinema: addio a Robert Duvall, il leggendario consigliere del "Padrino"

Duvall non è mai stato famoso quanto De Niro, ma la sua capacità sobria, senza effetti, di calarsi completamente nei personaggi gli valse il rispetto sia dei colleghi sia della critica. In una lunga carriera trovò spazio anche per la tv con parti in "Lonesome Dove" e "Broken Trail" che gli sono valse cinque candidature agli Emmy e due statuette. Negli anni '60 a New York Duvall divideva il suo tempo con altri attori in bolletta: uno era Hoffmann, l'altro Hackman.