Uno dei segreti più stupefacenti e meglio custoditi della storia della musica. La storia di Bibi è venuta alla luce lo scorso anno con la pubblicazione della biografia "Con amore, Freddie" della scrittrice e giornalista Lesley Ann-Jones. Si tratta di una raccolta di diciassette taccuini scritti a mano dal cantante, in cui racconta la sua vita dal 1976 in poi, quando i Queen erano all'apice del loro successo. Proprio in quell'anno Freddie sarebbe diventato padre: Bibi nasce da una sua relazione con una donna sposata. L'autrice del libro ha, inoltre, dichiarato di avere le prove del Dna a conferma della paternità.