La scoperta della sua storia da una biografia del cantante pubblicata l'anno scorso
Gran parte di ciò che si sa su Freddie Mercury lo si deve al cinema e alla saggistica. Qui si inserisce la storia di Bibi, la presunta figlia segreta del frontman dei Queen, che è morta a 48 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore. A dare la notizia è stata la famiglia con un comunicato divulgato dai media britannici.
"B è ora con il suo amato e amorevole padre nel mondo dei pensieri. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi", si legge nel comunicato del marito Thomas, diffuso dal tabloid inglese Daily Mail. "Bibi è morta pacificamente dopo una lunga battaglia contro il cordoma, un raro tumore della colonna vertebrale. Lascia due figli di nove e sette anni", prosegue.
Uno dei segreti più stupefacenti e meglio custoditi della storia della musica. La storia di Bibi è venuta alla luce lo scorso anno con la pubblicazione della biografia "Con amore, Freddie" della scrittrice e giornalista Lesley Ann-Jones. Si tratta di una raccolta di diciassette taccuini scritti a mano dal cantante, in cui racconta la sua vita dal 1976 in poi, quando i Queen erano all'apice del loro successo. Proprio in quell'anno Freddie sarebbe diventato padre: Bibi nasce da una sua relazione con una donna sposata. L'autrice del libro ha, inoltre, dichiarato di avere le prove del Dna a conferma della paternità.
Bibi, così la chiamava il cantante, eredita i diari del padre prima della morte di quest'ultimo nel 1991, a causa di complicazioni dovute all'Aids. B aveva spiegato di aver mantenuto un rapporto stretto con Freddie fino alla sua scomparsa. A lei sono dedicate diverse canzoni tra cui "Bijou" e "Don't Try So Hard", scrive Jones nella biografia.
Dopo aver appreso la notizia della morte di Bibi, l'autrice di "Con amore, Freddie" ha scritto su Instagram: "Sebbene sapessi fin dal primo giorno che era malata terminale di una rara forma di cancro, mi è stato imposto di mantenere il segreto. La sua missione era quella di fare chiarezza sulle storie che riguardavano Freddie. Sono stata onorata di aiutarla". Ora la famiglia sta valutando di pubblicare alcune foto di Bibi, inclusa una insieme al cantante.