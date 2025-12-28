Freddie Mercury torna a emozionare: i Queen svelano un brano mai pubblicato

Brian May riscopre “Not For Sale (Polar Bear)”, un inedito inciso nel 1974 durante le sessioni di "Queen II" e mai ascoltato prima
© Getty
È arrivato come un dono sotto l’albero: dopo oltre cinquant’anni, i Queen regalano al pubblico un frammento della loro storia più pura. Durante uno speciale natalizio trasmesso su Planet Rock, Brian May ha sorpreso gli ascoltatori con l’anteprima di “Not For Sale (Polar Bear)”, una canzone registrata nel 1974 ma mai pubblicata. Il chitarrista ha raccontato di averla riscoperta tra vecchie registrazioni risalenti alle sessioni di lavoro di "Queen II", il disco che consolidò il suono maestoso e teatrale della band. “Credo che nessuno l’abbia mai sentita prima”, ha spiegato sorridendo, quasi incredulo di poterla condividere dopo tanto tempo.
A rendere l’inedito ancora più prezioso è la voce di Freddie Mercury, limpida e potente, capace di attraversare i decenni come se il tempo non fosse mai passato. “Not For Sale (Polar Bear)” nasce come una delle prime composizioni di May per la sua precedente band, gli Smile, ma trova in Mercury la sua forma definitiva: una linea vocale densa di emozione, un intreccio di armonie che anticipa lo stile inconfondibile dei Queen. Ascoltarla oggi è come ritrovare un ricordo nascosto, un frammento di quella alchimia irripetibile che ha reso il gruppo un simbolo del rock mondiale.
Il brano farà parte della prossima ristampa di Queen II, prevista per il 2026. Sarà incluso tra i contenuti speciali del cofanetto celebrativo, insieme a versioni alternative, demo e materiali inediti. Un progetto che Brian May e Roger Taylor stanno curando con attenzione filologica, riportando alla luce tracce dimenticate e testimoni di un periodo creativo straordinario. “Not For Sale (Polar Bear)” permetterà ai fan di entrare nelle atmosfere di uno studio londinese degli anni 70, quando i Queen stavano ancora costruendo il loro mito tra amplificatori e sogni di grandezza.
L’emozione di questa scoperta si somma a un primato che conferma la forza senza tempo della band.
Secondo i dati diffusi dalla Phonographic Performance Limited (PPL), i Queen sono il gruppo rock più trasmesso in radio e tv nel Regno Unito nel XXI secolo. Un traguardo che testimonia l’amore di generazioni di ascoltatori, unito ora dal nuovo regalo di Natale che riporta in vita la voce di Freddie Mercury e la chitarra di Brian May. Un tuffo nel passato che, paradossalmente, suona più vivo che mai.