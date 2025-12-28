Freddie Mercury torna a emozionare: i Queen svelano un brano mai pubblicato

Il brano farà parte della prossima ristampa di Queen II, prevista per il 2026. Sarà incluso tra i contenuti speciali del cofanetto celebrativo, insieme a versioni alternative, demo e materiali inediti. Un progetto che Brian May e Roger Taylor stanno curando con attenzione filologica, riportando alla luce tracce dimenticate e testimoni di un periodo creativo straordinario. “Not For Sale (Polar Bear)” permetterà ai fan di entrare nelle atmosfere di uno studio londinese degli anni 70, quando i Queen stavano ancora costruendo il loro mito tra amplificatori e sogni di grandezza.