Oscar 2023, David Byrne, Rihanna, Diane Warren sul palco per la 95esima notte delle stelle

Tra i film in lizza "Everything Everywhere All at Once" guida con 11 candidature, seguito da "Gli spiriti dell'isola" e "Niente di nuovo sul fronte occidentale" appaiati a 9

David Byrne, Rihanna, Diane Warren saranno infatti sul palco degli Academy Awards tra il 12 e il 13 marzo per la 95esima notte delle stelle . 35 anni dopo l'Oscar per "L'ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci , l'ex Talking Head tornerà agli Oscar per presentare il brano "This is A Life" dei crediti finali di "Everything Everywhere All at Once" , uno dei cinque candidati al premio per la migliore canzone originale nella 'notte delle stelle'.

La performance di Byrne si aggiunge a quelle annunciate nei giorni scorsi della 14 volte candidata Warren con "Applause" dal film "di donne per le donne" "Tell It Like a Woman" e di Rihanna, alla sua prima nomination, con "Lift Me Up" da "Black Panther: Wakanda Forever". La pop star non ha inserito il brano nello spettacolare concerto di 'mezzo tempo' dell'ultimo Super Bowl che avrebbe potuto far salire le sue quotazioni tra gli elettori degli Oscar.

La cinquina quest'anno è particolarmente agguerrita: completano le candidature "Hold My Hand" di Lady Gaga, alla quarta nomination, da "Top Gun: Maverick" e "Naatu Naatu" dall'indiano Rrr che ha vinto ai Golden Globe ed è considerato il frontrunner.

Con Byrne saranno al Dolby Theater la band sperimentale americana Son Lux che ha scritto "This Is a Life" e Stephanie Hsu, l'attrice del film dei Daniels candidata tra le 'non protagoniste'.

"Everything Everywhere All at Once" domina le nomination e sbarra la strada a un mostro sacro come Steven Spielberg. Arrivato in corsa dopo avere stravinto ai Critics Choice Awards, "Everything Everywhere" ha vinto anche alla 29esima edizione dei Sag Awards portando a casa ben 4 statuette, tra i quali quello per la Miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh. Il film dei Daniels fa quindi ancora il vuoto intorno a sé ponendosi definitivamente tra i favoriti alla vittoria.



Salirà invece sul palco con la Warren, Sofia Carson che interpreta "Applause" nel film, frutto della collaborazione tra Iervolino and Lady Bacardi Entertainment e We Do It Together di Chiara Tilesi e Lucas Akoskin, e che venerdì sarà presentato all'Onu di New York dopo l'anteprima al Festival di Taormina 2022.

“Sono onorata di aver scritto la canzone ‘Applause’ per il potente film "Tell it like a woman". Far parte di un progetto che promuove le donne davanti e dietro la macchina da presa è stata un’esperienza molto gratificante“, ha dichiarato Diane Warren.

Sono stati intanto assegnati a Hollywood i premi dell'Associazione dei Costumisti: Catherine Martin ha vinto nella categoria costumi d'epoca per "Elvis", mentre Sherley Kurata ha ritirato la statuetta per "Everything Everywhere" e Jenny Eagan per "Glass Onion", quest'ultimo non candidato agli Oscar: la cinquina vede in gara anche "Babylon", "Black Panther: Wakanda Forever" e "Mrs. Harris Goes to Paris".

LE PRINCIPALI NOMINATION

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar - La via dell'acqua

Gli spiriti dell'isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Trinagle of Sadness

Women Talking

Miglior regista

Martin McDonagh - Gli spiriti dell'isola

The Daniels - Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tar

Ruben Ostlund - Triangle of Sadness

Miglior attore protagonista

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Gli spiriti dell'isola

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Miglior attrice protagonista

Cate Blanchett - Tar

Ana De Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Miglior attore non protagonista

Brendan Gleeson - Gli Spiriti dell'isola

Bryan Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keohgan - Gli spiriti dell'isola

Ke Hui Quan - Everything Everywhere All at Once

Miglior attrice non protagonista

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All at Once

Kerry Condon - Gli Spiriti dell'Isola

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

Miglior sceneggiatura originale

Gli spiriti dell'isola

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Triangle of Sadness

Miglior sceneggiatura non originale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Glass Onion - Knives Out

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Miglior film internazionale

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Miglior film d'animazione

Pinocchio di Guillermo del Toro

Marcel The Shell

Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio

The Sea Beast

Red