Oscar 2023: al pranzo di gala anche lo "spettro" di Will Smith

Al Beverly Hilton Hotel si è infatti tenuto l'Oscar Nominees Luncheon, il tradizionale pranzo di gala riservato ai candidati della 95esima edizione degli Academy Awards. A fare gli onori di casa la Presidente dell’Academy Janet Yang, che ha ricordato l'imbarazzante schiaffo di Will Smith (bandito per 10 anni dalla cerimonia) a Chris Rock: "Quello che è successo sul palco è stato inaccettabile e la risposta inadeguata".

Lo schiaffo di Will Smith inaccettabile Un parterre variegato ha riempito la sala, formato da grandi nomi del cinema a stelle strisce (Steven Spielberg, Tom Cruise e Michelle Williams) e debuttanti alla loro prima nomination (Brandon Fraser, Hong Chau e Austin Butler). Ad accogliere i 182 ospiti presenti la neo-eletta Presidente dell’Academy Janet Yang, che ha affrontato senza esitazioni il tema caldo dello scorso anno: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock in diretta mondiale. "Sono sicura che tutti voi ricordate che abbiamo vissuto un evento senza precedenti agli Oscar. Quello che è successo sul palco è stato assolutamente inaccettabile e la risposta della nostra organizzazione è stata inadeguata", ha ammesso. "Abbiamo imparato da questo che l’Academy deve essere pienamente trasparente e responsabile nelle sue azioni. Soprattutto in tempi di crisi dovete agire rapidamente, con compassione e con decisione per noi stessi e per la nostra industria. Non dovreste e non potete aspettarvi di meno da noi andando avanti", ha continuato.

Tom Cruise superstar Tra i presenti c'era anche Tom Cruise, in lizza come produttore di "Top Gun: Maverick". Negli ultimi mesi aveva saltato parecchi appuntamenti mondani perché impegnato nelle riprese di "Mission Impossible 8" ed è stato preso d'assalto dai "debuttanti". Molti di loro, infatti, non l'avevano mai visto così da vicino e non si sono lasciati l'occasione per farsi un selfie con lui, salutarlo e fare due chiacchiere.