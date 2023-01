Oscar 2023, duello tra "Avatar" e "Top Gun" | Nomination per gli italiani Rohrwacher e Signoretti

Nelle nomination per gli Oscar 2023, che saranno consegnati il 12 marzo, c'è anche un po' di Italia.

"Le Pupille", il cortometraggio live action di Alice Rohrwacher è entrato nella cinquina, mentre Aldo Signoretti correrà per la categoria "Makeup e hairstyling" per "Elvis" di Baz Luhrmann. I dieci film candidati alla statuetta più prestigiosa "Avatar: La via dell'acqua", "Gli Spiriti dell'isola", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans", "Tar", "Top Gun: Maverick", la Palma d'oro "Triangle of Sadness" e "Women Talking".