I Critics' Choice Awards incoronano "Everything Everywhere All at Once"

Le statuette della critica statunitense hanno visto trionfare "Everything Everywhere All at Once" che si è portata a casan ben cinque riconoscimenti, tra i quali miglior film e miglior regia. La pellicola sci-fi, folle viaggio nel multiverso e fenomeno campione di incassi negli Usa , si è decisamente rifatta dopo il trionfo ai Golden Globes di "The Fabelmans" e "Gli spiriti dell’isola".

I PREMI

Oltre alla vittoria del film firmato dai Daniels, i Critics' Choice Awards hanno visto anche il riscatto di Brendan Fraser che ha vinto la statuetta per il miglior attore per la sua interpretazione in "The Whale" entrando così di diritto tra i favoriti per la notte degli Oscar, insieme ad Austin Butler ("Elvis") e Colin Farrell ("Gli spiriti dell’isola"). Il premio per la miglior attrice è andato a Cate Blanchett per "Tár": un nuovo riconoscimento che sembrerebbe far piazza pulita delle concorrenti agli Academy Awards.

Ke Huy Quan è stato premiato come miglior attore non protagonista per "Everything Everywhere All at Once", mentre Angela Bassett ha vinto quello come migliore attrice non protagonista per "Black Panther: Wakanda Forever". "Glass Onion" ha conquistato il premio come miglior cast d’insieme e miglior commedia.

CATEGORIE TV

Nelle categorie televisive ai Critics' Choice Awards finalmente onori a "Better Call Saul", serie spin-off di "Breaking Bad "che per la sua ultima stagione ha ottenuto 3 premi, tra cui quello di miglior serie drama dell’anno. Il premio di Miglior serie comedy è andato ad "Abbott Elementary", come ai Golden Globes. Altra conferma è stata Zendaya che, dopo la statuetta conquistata la scorsa settimana, ha fatto il bis, premiata come miglior attrice in una serie drama per la sua interpretazione in "Euphoria".